  • 14 Ноября, 08:44

В Шымкенте задержали алматинца с двумя килограммами синтетических наркотиков

Сегодня, 08:11
Polisia.kz Сегодня, 08:11
Сегодня, 08:11
Фото: Polisia.kz

В Шымкенте полиция задержала жителя Алматы, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. У мужчины обнаружили четыре полиэтиленовых пакета с белым порошком общим весом около двух килограммов, завернутые скотчем. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является психотропным.

Выяснилось, что подозреваемый использовал междугородний общественный транспорт для перемещения и сокрытия своих преступных действий. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия, подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Полиция напоминает о строгой уголовной ответственности за распространение наркотиков и призывает граждан соблюдать закон.

