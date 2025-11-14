В Шымкенте задержали алматинца с двумя килограммами синтетических наркотиков
Сегодня, 08:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:11Сегодня, 08:11
80Фото: Polisia.kz
В Шымкенте полиция задержала жителя Алматы, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. У мужчины обнаружили четыре полиэтиленовых пакета с белым порошком общим весом около двух килограммов, завернутые скотчем. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является психотропным.
Выяснилось, что подозреваемый использовал междугородний общественный транспорт для перемещения и сокрытия своих преступных действий. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия, подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Полиция напоминает о строгой уголовной ответственности за распространение наркотиков и призывает граждан соблюдать закон.
Самое читаемое
- 94% сёл Алматинской области подключены к широкополосному интернету
- В результате ДТП с автобусом погибли десятки человек в Перу
- США ввели санкции против 32 лиц и компаний, связанных с ракетной программой Ирана
- В МИРЕ: атака на Газу, запрет соцсетей в Австралии, землетрясение в Средиземном море
- В Средиземном море зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4