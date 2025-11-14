В Шымкенте полиция задержала жителя Алматы, подозреваемого в распространении синтетических наркотиков, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. У мужчины обнаружили четыре полиэтиленовых пакета с белым порошком общим весом около двух килограммов, завернутые скотчем. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является психотропным.

Выяснилось, что подозреваемый использовал междугородний общественный транспорт для перемещения и сокрытия своих преступных действий. В настоящий момент проводятся следственные мероприятия, подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. Полиция напоминает о строгой уголовной ответственности за распространение наркотиков и призывает граждан соблюдать закон.