В Шымкент сотрудники полиции пресекли незаконную реализацию электронных систем потребления - задержан мужчина, организовавший сбыт через интернет, передает BAQ.kz.

"Подозреваемый организовал продажу через мессенджер: размещал объявления, принимал заказы и передавал товар клиентам. Таким образом он осуществлял устойчивый сбыт запрещенной продукции", - сообщили в полиции.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники проверили место проживания мужчины. Там была обнаружена партия устройств, подготовленных к продаже.

"В ходе проверки по месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли 41 вейп, подготовленный к реализации", - уточнили в ведомстве.

В настоящее время по факту незаконного оборота проводится расследование.

Правоохранительные органы напоминают о действующих ограничениях и ответственности за подобные правонарушения.