В Шымкенте задержали мужчину за незаконную продажу вейпов
Подозреваемый продавал электронные системы потребления через мессенджер. У него изъяли 41 устройство.
В Шымкент сотрудники полиции пресекли незаконную реализацию электронных систем потребления - задержан мужчина, организовавший сбыт через интернет, передает BAQ.kz.
По данным правоохранительных органов, подозреваемый наладил продажу вейпов через мессенджер: размещал объявления, принимал заказы и передавал продукцию покупателям.
"Подозреваемый организовал продажу через мессенджер: размещал объявления, принимал заказы и передавал товар клиентам. Таким образом он осуществлял устойчивый сбыт запрещенной продукции", - сообщили в полиции.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники проверили место проживания мужчины. Там была обнаружена партия устройств, подготовленных к продаже.
"В ходе проверки по месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли 41 вейп, подготовленный к реализации", - уточнили в ведомстве.
В настоящее время по факту незаконного оборота проводится расследование.
Правоохранительные органы напоминают о действующих ограничениях и ответственности за подобные правонарушения.
"Незаконный оборот вейпов влечет уголовную ответственность. Призываем граждан строго соблюдать требования законодательства", - отметили в полиции.
