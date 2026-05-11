В Шымкенте задержали подозреваемого в распространении синтетических наркотиков

В Шымкенте сотрудники полиции пресекли деятельность мужчины, подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков и нанесении наркограффити, передает BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.

Как сообщили в правоохранительных органах, задержание произошло в ходе рейдовых мероприятий — подозреваемого взяли с поличным.

При личном досмотре у него обнаружили около 40 свёртков с психотропными веществами, подготовленными к реализации.

По версии следствия, мужчина распространял наркотики через так называемые «закладки», размещая их в различных местах города и передавая координаты через мессенджеры.

Кроме того, установлено, что он наносил на фасады зданий и стены в разных районах города наркограффити — рекламу интернет-ресурсов по продаже запрещённых веществ.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведётся досудебное расследование.