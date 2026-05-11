В Шымкенте задержали подозреваемого в распространении синтетических наркотиков
У мужчины обнаружили около 40 свёртков с психотропными веществами.
Сегодня 2026, 09:29
230Фото: Pixabay.com
В Шымкенте сотрудники полиции пресекли деятельность мужчины, подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков и нанесении наркограффити, передает BAQ.KZ со ссылкой на OTYRAR.
Как сообщили в правоохранительных органах, задержание произошло в ходе рейдовых мероприятий — подозреваемого взяли с поличным.
При личном досмотре у него обнаружили около 40 свёртков с психотропными веществами, подготовленными к реализации.
По версии следствия, мужчина распространял наркотики через так называемые «закладки», размещая их в различных местах города и передавая координаты через мессенджеры.
Кроме того, установлено, что он наносил на фасады зданий и стены в разных районах города наркограффити — рекламу интернет-ресурсов по продаже запрещённых веществ.
По данным фактам возбуждены уголовные дела, ведётся досудебное расследование.
