Адвокат Талгат Есимов сообщил, что сотрудниками Департамента полиции города Шымкента задержаны трое подозреваемых по делу об убийстве Василия Колесникова, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на OTRAR.

По его словам, они скрывались на территории Тюлькубасского района Туркестанской области.

20 января в социальных сетях распространилось видео конфликта между водителями и пассажирами нескольких автомобилей, который впоследствии перерос в массовую драку.

В результате происшествия 40-летний мужчина скончался.