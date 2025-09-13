  • 14 Сентября, 00:42

В Шымкенте загорелся легковой автомобиль: пострадал водитель

В машине было установлено газовое оборудование.

Вчера, 23:15
АВТОР
Pixabay.com
Вчера, 23:15
127
Фото: Pixabay.com

В Аль-Фарабийском районе Шымкента произошло возгорание автомобиля Audi 100. Инцидент случился на улице Рашидова, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает пресс-служба ДЧС города, огонь удалось быстро локализовать силами спасателей, которые применили пену для тушения. Пожар полностью ликвидирован, причина возгорания устанавливается.

В результате происшествия водитель получил ожоги лица и рук и был госпитализирован. Известно, что в машине было установлено газовое оборудование.

