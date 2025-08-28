В Шымкенте загорелся склад с макулатурой
Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар.
Сегодня, 08:30
Фото: Istockphoto
В Шымкенте произошёл пожар на складе по сбору макулатуры, передает BAQ.KZ.
По данным ДЧС города, возгорание произошло на складе, расположенном на улице Жибек жолы в Каратауском районе.
По прибытию пожарных расчётов по повышенному рангу горела кровля здания и макулатура внутри склада на площади около 120 кв. м.
"Несмотря на развившуюся стадию пожара, сильное задымление и большую пожарную нагрузку, обусловленную многочисленными горючими материалами огнеборцы оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
