В Шымкенте произошёл пожар на складе по сбору макулатуры, передает BAQ.KZ.

По данным ДЧС города, возгорание произошло на складе, расположенном на улице Жибек жолы в Каратауском районе.

По прибытию пожарных расчётов по повышенному рангу горела кровля здания и макулатура внутри склада на площади около 120 кв. м.