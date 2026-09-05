В Шымкенте загорелся строящийся жилой комплекс
Пожарные ликвидировали возгорание в новостройке.
5 Сентября 2026, 23:11
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5 Сентября 2026, 23:115 Сентября 2026, 23:11
235Фото: МЧС РК
В городе Шымкент на территории одного из строящихся жилых комплексов по улице Туркия произошло возгорание обшивки и деревянной опалубки.
По прибытии первых пожарных расчетов установлено, что строительные материалы горят открытым пламенем. Для оперативной ликвидации возгорания незамедлительно были поданы пожарные стволы. На месте происшествия организована бесперебойная подача воды, что позволило не допустить дальнейшего распространения огня.
Сотрудники МЧС оперативно локализовали и ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
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