В Шымкенте запустили первый музыкально-лазерный фонтан с огненным шоу
В Шымкенте на территории общественного пространства "Көл" открылся первый в городе музыкально-лазерный фонтан с огненной подсветкой, ставший новой визитной карточкой мегаполиса, передает BAQ.KZ. Фонтан сочетает свет, музыку и огненные эффекты, показывая как спокойные музыкальные композиции, так и яркие динамичные шоу. Все элементы конструкции были разработаны за рубежом, при установке использованы энергоэффективные решения и автоматические системы управления.
Хотя сезон фонтанов официально завершён, объект будет работать в ближайшие дни, чтобы жители и гости города успели насладиться уникальными представлениями. Зимой фонтан уйдёт на хранение и откроется вновь весной.
Наша цель — создавать современные зоны отдыха в каждом районе города, чтобы они становились любимыми местами встреч и формировали праздничную атмосферу, — отметил аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.
Новый комплекс уже привлёк внимание жителей и гостей города и обещает стать одной из главных достопримечательностей Шымкента.
