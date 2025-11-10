В Шымкенте на территории общественного пространства "Көл" открылся первый в городе музыкально-лазерный фонтан с огненной подсветкой, ставший новой визитной карточкой мегаполиса, передает BAQ.KZ. Фонтан сочетает свет, музыку и огненные эффекты, показывая как спокойные музыкальные композиции, так и яркие динамичные шоу. Все элементы конструкции были разработаны за рубежом, при установке использованы энергоэффективные решения и автоматические системы управления.

Хотя сезон фонтанов официально завершён, объект будет работать в ближайшие дни, чтобы жители и гости города успели насладиться уникальными представлениями. Зимой фонтан уйдёт на хранение и откроется вновь весной.

Наша цель — создавать современные зоны отдыха в каждом районе города, чтобы они становились любимыми местами встреч и формировали праздничную атмосферу, — отметил аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.

Новый комплекс уже привлёк внимание жителей и гостей города и обещает стать одной из главных достопримечательностей Шымкента.