В Шымкенте завершён капитальный ремонт специализированной пожарной части №1, осуществлённый за счёт инвесторских средств, передаёт BAQ.KZ.

С июня 2025 года в четырёхэтажном здании выполнены внутренние ремонтно-отделочные работы в учебных классах, душевых, столовой, комнатах отдыха и служебных помещениях. Полностью заменены инженерные сети, обновлён фасад здания. Подразделение оснащено современной пожарной техникой, включая автоцистерны и автолестницу, а также оборудована новая workout-зона.

Специализированная пожарная часть №1 функционирует в этом здании с 2015 года и обеспечивает противопожарную безопасность Абайского и Каратауского районов Шымкента.