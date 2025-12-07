В Шымкенте завершён капитальный ремонт специализированной пожарной части
В подразделении несут службу 116 пожарных-спасателей.
26Фото: МЧС РК
В Шымкенте завершён капитальный ремонт специализированной пожарной части №1, осуществлённый за счёт инвесторских средств, передаёт BAQ.KZ.
С июня 2025 года в четырёхэтажном здании выполнены внутренние ремонтно-отделочные работы в учебных классах, душевых, столовой, комнатах отдыха и служебных помещениях. Полностью заменены инженерные сети, обновлён фасад здания. Подразделение оснащено современной пожарной техникой, включая автоцистерны и автолестницу, а также оборудована новая workout-зона.
Специализированная пожарная часть №1 функционирует в этом здании с 2015 года и обеспечивает противопожарную безопасность Абайского и Каратауского районов Шымкента.
