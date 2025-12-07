  • 7 Декабря, 20:54

В Шымкенте завершён капитальный ремонт специализированной пожарной части

В подразделении несут службу 116 пожарных-спасателей.

Сегодня, 20:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 20:49
Сегодня, 20:49
26
Фото: МЧС РК

В Шымкенте завершён капитальный ремонт специализированной пожарной части №1, осуществлённый за счёт инвесторских средств, передаёт BAQ.KZ.

С июня 2025 года в четырёхэтажном здании выполнены внутренние ремонтно-отделочные работы в учебных классах, душевых, столовой, комнатах отдыха и служебных помещениях. Полностью заменены инженерные сети, обновлён фасад здания. Подразделение оснащено современной пожарной техникой, включая автоцистерны и автолестницу, а также оборудована новая workout-зона.

Специализированная пожарная часть №1 функционирует в этом здании с 2015 года и обеспечивает противопожарную безопасность Абайского и Каратауского районов Шымкента. 

Самое читаемое

Наверх