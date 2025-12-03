В Шымкенте продолжается судебное разбирательство по делу женщины, которая, по данным потерпевших, обещала горожанам автомобили по заниженной цене, но так и не выполнила свои обязательства, передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar. Общий ущерб, по словам обманутых граждан, составляет около 200 миллионов тенге.

В межрайонном суде по уголовным делам прошли прения сторон. Пострадавшие утверждают, что передавали обвиняемой крупные суммы, иногда ещё в 2023 году. Женщина демонстрировала потенциальным покупателям фото и видео автомобилей, уверяла, что может приобрести их по выгодной цене, после чего брала деньги и исчезала, предлагая "подождать ещё немного". В суде обвиняемая частично признала получение денежных средств и заявила, что некоторым частично вернула деньги.

Обвиняемая также попросила суд не раскрывать её личность. Потерпевшие же утверждают, что многие так и не получили от неё ни копейки назад, а дело затягивается, несмотря на большое число эпизодов.

Пострадавших очень много. Мы требуем возмещения наших 13,5 миллионов, а общий ущерб — около 200 миллионов. Надеемся на честные и справедливые меры, — заявил один из потерпевших, Отажан Абдураимов.

Следующий этап прений назначен на пятницу. Пострадавшие рассчитывают, что суд обяжет женщину вернуть деньги и восстановит справедливость.