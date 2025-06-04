В социальных сетях появилось видео, на котором женщина яростно разбивает боковые и заднее стекла автомобиля такси кирпичом. Кадры вызвали широкий резонанс среди пользователей Казнета, передает BAQ.KZ.

В пресс-службе полиции Шымкента подтвердили факт происшествия.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье умышленного повреждения чужого имущества. Подозреваемая была задержана и помещена в изолятор временного содержания.

Позже стало известно, что женщина также напала и на самого водителя такси — душила его и царапала.

В полиции сообщили, что по результатам расследования и проведённых экспертиз будет принято соответствующее процессуальное решение.