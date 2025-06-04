В Шымкенте женщина разбила кирпичом машину таксиста и напала на него
Сегодня, 14:14
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Сегодня, 14:14Сегодня, 14:14
71Фото: скриншот из видео
В социальных сетях появилось видео, на котором женщина яростно разбивает боковые и заднее стекла автомобиля такси кирпичом. Кадры вызвали широкий резонанс среди пользователей Казнета, передает BAQ.KZ.
В пресс-службе полиции Шымкента подтвердили факт происшествия.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье умышленного повреждения чужого имущества. Подозреваемая была задержана и помещена в изолятор временного содержания.
Позже стало известно, что женщина также напала и на самого водителя такси — душила его и царапала.
В полиции сообщили, что по результатам расследования и проведённых экспертиз будет принято соответствующее процессуальное решение.
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