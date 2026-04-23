В Шымкенте женщина упала в септик
Сегодня 2026, 20:51
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 20:51Сегодня 2026, 20:51
Фото: Иллюстративное фото.
Инцидент произошёл сегодня на улице Алтын бесік возле одного из жилых домов. По информации МЧС, женщина 1959 года рождения по неосторожности упала в септик.
По данным МЧС, на место оперативно прибыли спасатели. С применением шанцевого снаряжения они аккуратно извлекли пострадавшую на поверхность.
После спасения женщину передали бригаде скорой медицинской помощи. Информация о её состоянии уточняется.
Самое читаемое
- Следователь объяснил, зачем Жанабыловых водили к руководству ДЭР
- Сборная Казахстана возглавила мировой рейтинг по сокке
- В центре лучше: Людям из аварийного дома в Астане предлагают переселиться на окраину
- «Не вводите суд в заблуждение»: адвокат Жанабыловых выступила против следствия
- В Астане сносят незаконные торговые павильоны