В Шымкенте женщина упала в септик

Инцидент произошёл сегодня на улице Алтын бесік возле одного из жилых домов. По информации МЧС, женщина 1959 года рождения по неосторожности упала в септик.

По данным МЧС, на место оперативно прибыли спасатели. С применением шанцевого снаряжения они аккуратно извлекли пострадавшую на поверхность.

После спасения женщину передали бригаде скорой медицинской помощи. Информация о её состоянии уточняется.