В межрайонном суде по уголовным делам города Шымкент рассмотрено дело в отношении местной жительницы, обвинённой в незаконной продаже электронных сигарет и вейпов, передает BAQ.KZ. По данным суда, в январе 2025 года женщина, заведомо зная о незаконности своих действий, принимала заказы от покупателей и продавала электронные устройства через мессенджер WhatsApp. Во время обыска у неё дома изъяли 575 единиц вейпов общей рыночной стоимостью более 7 миллионов тенге.

Суд признал вину подсудимой доказанной. На заседании она полностью признала вину, раскаялась и попросила о мягком наказании. С учётом признания, раскаяния и наличия малолетних детей суд назначил женщине штраф в размере 393 200 тенге. Отягчающих обстоятельств установлено не было. Приговор вступил в законную силу.