В Сирии прошли массовые мероприятия, приуроченные к первой годовщине падения режима Башара Асада, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC. В Дамаске и Алеппо на центральные площади вышли тысячи людей, а временный президент Ахмед аш-Шараа начал день с молитвы в мечети Омейядов. Военные парады и публичные выступления стали главными элементами празднования, которое охватило крупнейшие города страны.

Выступая по видеосвязи, аш-Шараа заявил, что "победа — это только начало" и призвал граждан к объединению и восстановлению страны. Он обрушился с критикой на режим Асадов, отметив, что последние десятилетия власти "вбивали клин между народами". По словам сирийского лидера, за прошедший год правительство сосредоточилось на изучении проблем населения и планировании послевоенного восстановления.

Несмотря на праздничные мероприятия, ситуация в стране остаётся нестабильной. Экономический кризис усиливает бедность, центральная власть не контролирует всю территорию, а влияние различных вооружённых группировок и внешних игроков сохраняет высокий уровень напряжённости. Северо-восток находится под контролем курдских сил, юг — под влиянием друзов, а Турция, страны Персидского залива, Израиль и Россия продолжают борьбу за влияние на новую сирийскую власть.