В Сирии перехватили рекордную партию каптагона — 11 миллионов таблеток
Сегодня, 05:34
45Фото: Anadolu Ajansı
Сирийские правоохранительные органы изъяли 11 миллионов таблеток каптагона в провинции Хомс, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Anadolu Ajansı. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны.
По данным ведомства, сильнодействующее психостимулирующее вещество обнаружили в автомобиле, прибывшем из Ливана. Сейчас ведётся расследование, направленное на установление каналов контрабанды и лиц, причастных к преступной сети.
Это уже второе крупное изъятие за неделю: 21 октября МВД Сирии сообщило о находке 12 миллионов таблеток каптагона при рейде недалеко от Дамаска.
