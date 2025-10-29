Сирийские правоохранительные органы изъяли 11 миллионов таблеток каптагона в провинции Хомс, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Anadolu Ajansı. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны.

По данным ведомства, сильнодействующее психостимулирующее вещество обнаружили в автомобиле, прибывшем из Ливана. Сейчас ведётся расследование, направленное на установление каналов контрабанды и лиц, причастных к преступной сети.

Это уже второе крупное изъятие за неделю: 21 октября МВД Сирии сообщило о находке 12 миллионов таблеток каптагона при рейде недалеко от Дамаска.