В Сирии в воскресенье прошли первые парламентские выборы после падения режима Башара Асада, свергнутого повстанцами в декабре 2024 года, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. Голосование прошло в 50 из 60 округов — выборы отложены в провинциях Ракка, Хассека и Сувейда из-за нестабильной обстановки.

Народное собрание, которое будет работать в переходный период, формируется не прямым голосованием: две трети из 210 депутатов выбирают избирательные коллегии, а оставшихся назначает временный президент Ахмед аш-Шараа. На 120 мест претендовали более 1500 кандидатов, однако представители прежнего режима и курдских организаций от участия отстранены. По данным сирийских наблюдателей, структура выборов вызывает сомнения в их демократичности: президент сохраняет влияние на избирательные коллегии и Высший комитет по выборам.

Ряд общественных организаций назвали процесс "символическим" и заявили, что парламент может стать зависимым от исполнительной власти. Аш-Шараа, возглавивший страну в январе 2025 года, пообещал построить новое государство, основанное на правах человека и равенстве всех этнических и религиозных групп. Переходный период, по его словам, продлится около четырёх лет.