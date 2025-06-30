Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев сделал резонансное заявление о борьбе с коррупцией в сфере образования, передает BAQ.KZ. По его словам, только за 2023 год благодаря совместным проверкам с Агентством по противодействию коррупции удалось выявить хищения на сумму около 18 миллиардов тенге, совершённые за последние 5–6 лет.

"Мы очень серьёзно взялись за проверки - начиная с самого министерства и заканчивая детскими садами. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию с антикоррупционной службой", - отметил министр.

Согласно его данным, в 2024 году масштабы хищений резко сократились - почти в 700 раз, что стало первым позитивным сигналом. Однако Гани Бейсембаев подчеркнул: останавливаться на этом нельзя. Впереди - борьба не только с хищениями, но и с поборами, взяточничеством и серыми схемами в дошкольных и школьных учреждениях.

Особое внимание министр уделил ситуации в частных организациях образования. С введением единой базы очередности в детские сады выявлено около 20 тысяч "мертвых душ" - несуществующих детей, за которых якобы шло государственное финансирование. Только в двух регионах страны это позволило сэкономить 20 миллиардов тенге.

"Государство оказывает поддержку не только государственным, но и частным организациям образования. А это значит - должен быть и соответствующий контроль за расходованием этих средств. Не все этим довольны, но нас это не остановит. Деньги должны дойти до главного адресата — наших детей", - подчеркнул Бейсембаев.

Министр пообещал продолжить курс на прозрачность, добропорядочность и усиленный финансовый контроль в сфере образования.