  • В СИЗО Мангистау пытались передать телефон, спрятав его в радиоприемнике

Попытки передачи запрещенных предметов в учреждения уголовно-исполнительной системы влекут ответственность.

Сегодня 2026, 14:35
Фото: Lada.kz

В учреждении №77 ДУИС по Мангистауской области предотвратили попытку передачи запрещенных предметов одному из арестованных.

Как сообщили в департаменте уголовно-исполнительной системы, во время досмотра передачи сотрудники обнаружили внутри радиоприемника мобильный телефон, SIM-карту и зарядное устройство.

По информации Lada.kz, по данному факту собраны необходимые материалы, которые направлены в специализированный межрайонный административный суд Актау для принятия процессуального решения.

В ДУИС напомнили, что попытки передачи запрещенных предметов в учреждения уголовно-исполнительной системы влекут ответственность, предусмотренную законодательством Казахстана.

В ведомстве также отметили, что работа по обеспечению режима содержания и пресечению подобных нарушений находится на постоянном контроле.

