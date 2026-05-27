В СИЗО Мангистау пытались передать телефон, спрятав его в радиоприемнике
Попытки передачи запрещенных предметов в учреждения уголовно-исполнительной системы влекут ответственность.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В учреждении №77 ДУИС по Мангистауской области предотвратили попытку передачи запрещенных предметов одному из арестованных.
Как сообщили в департаменте уголовно-исполнительной системы, во время досмотра передачи сотрудники обнаружили внутри радиоприемника мобильный телефон, SIM-карту и зарядное устройство.
По информации Lada.kz, по данному факту собраны необходимые материалы, которые направлены в специализированный межрайонный административный суд Актау для принятия процессуального решения.
В ДУИС напомнили, что попытки передачи запрещенных предметов в учреждения уголовно-исполнительной системы влекут ответственность, предусмотренную законодательством Казахстана.
В ведомстве также отметили, что работа по обеспечению режима содержания и пресечению подобных нарушений находится на постоянном контроле.
Самое читаемое
- Завод за 78 млрд в Дубовке: зачем Казахстану новый коксохим и что будет с экологией?
- Астанчанка залезла на памятник в "Аллее писателей"
- 140 баллов на ЕНТ набрал выпускник из Павлодара
- Казахстан и Россия могут вывести экономические отношения на новый уровень
- Землетрясение зарегистрировано в Павлодарской области