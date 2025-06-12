В СИЗО Петропавловска подозреваемый в убийстве поджёг себя
Психолог работает с подозреваемым в убийстве после попытки самоподжога в изоляторе.
Сегодня, 12:49
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Сегодня, 12:49Сегодня, 12:49
101Фото: BAQ.KZ
В следственном изоляторе Петропавловска предотвратили возгорание, вызванное действиями подозреваемого в убийстве, передаёт BAQ.KZ.
По данным из соцсетей, мужчина обмотал ноги туалетной бумагой и поджёг её.
Как сообщили в Департаменте уголовно-исполнительной системы по Северо-Казахстанской области, возгорание было вовремя предотвращено. Состояние мужчины удовлетворительное, в госпитализации он не нуждается. В настоящее время с ним работает психолог.
Инцидент вызвал общественный резонанс после распространения информации в соцсетях. В учреждении начата служебная проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
В апреле мужчина cовершил самоподжог в Костанае.
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