В следственном изоляторе Усть-Каменогорска скончался Олжас Оразгали, бывший сотрудник правоохранительных органов, которого три недели назад доставили из Турции по делу о покровительстве нелегальному игорному бизнесу, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Репортер".

По данным издания, Оразгали ранее возглавлял управление СЭР ДГД по ВКО и, по версии следствия, получал взятки за "крышевание" подпольных казино. Дело против него и ещё восьми фигурантов стало одним из самых громких в регионе.

Осенью 2017 года прошли массовые задержания, а в начале 2018-го в СМУС ВКО был оглашён приговор. СМИ тогда называли процесс "делом транснационального игрового ОПГ". По версии обвинения, организаторами сложной схемы были Акенев и Дионисиади, а прокурор Рустам Амренов, Олжас Оразгали и Ермек Сыдыков, используя служебное положение, оказывали покровительство участникам игорного бизнеса.