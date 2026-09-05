В СКО 66-летнего мужчину подозревают в убийстве 89-летней матери

В селе Благовещенка расследуется убийство 89-летней женщины. Ее тело обнаружили 2 сентября во дворе жилого дома. Об этом сообщает департамент полиции региона.

По предварительной информации, незадолго до трагедии женщина попросила своего 66-летнего сына помочь с хозяйственными работами, в том числе выкопать картофель.

Позже тело пенсионерки обнаружили во дворе дома мужчины. По предварительным данным, орудием преступления мог быть топор.

По подозрению в убийстве полицейские задержали 66-летнего сына погибшей. Мужчину водворили в изолятор временного содержания.

«По факту убийства 89-летней жительницы села Благовещенка СКО проводится досудебное расследование. Назначен ряд необходимых экспертиз, устанавливаются все обстоятельства и мотивы произошедшего», — сообщили в полиции.

Следственные мероприятия продолжаются. По их итогам действиям подозреваемого будет дана правовая оценка.