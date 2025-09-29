Северо-Казахстанская область оказалась в центре громкого скандала — прокуратура региона выявила массовые нарушения при оформлении индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) иностранным гражданам, передает BAQ.KZ.

Как выяснилось, филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" оформил 720 заявок на ИИН для иностранцев без их фактического прибытия в Казахстан. Это грубое нарушение Закона РК "О национальных реестрах идентификационных номеров", который чётко регламентирует порядок получения ИИН.

По результатам прокурорской проверки виновные уже привлечены к ответственности, а незаконно выданные ИИН находятся в процессе аннулирования.

Но на этом история не заканчивается. 3 июля, по материалам, переданным прокуратурой, полиция Петропавловска и района М. Жумабаева начала досудебные расследования по статье 206 части 2 УК РК — "Неправомерное уничтожение или модификация информации". Следственные действия продолжаются, а дело находится под строгим контролем прокуратуры области.

К слову, ИИН — ключ к доступу к множеству государственных и финансовых услуг. Массовая фиктивная регистрация может свидетельствовать не только о халатности, но и о возможных схемах для легализации иностранных граждан в обход закона.