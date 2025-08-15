Специализированная природоохранная прокуратура Северо-Казахстанской области выявила масштабные нарушения в сфере обращения с коммунальными отходами, включая подлог отчетности о ликвидации несанкционированных свалок, передает BAQ.KZ.

Проверка, проведенная по поручению Генеральной прокуратуры, показала, что в регионе были искажены сведения о ликвидации 79 стихийных свалок. Также зафиксированы факты складирования мусора за пределами санкционированных полигонов в Аккайынском, Кызылжарском, Мамлютском, Тайыншинском районах и районе имени М. Жумабаева.

Кроме того, действующие полигоны в Мамлютском и Кызылжарском районах, а также в Петропавловске не соответствуют экологическим и санитарным нормам. Департамент экологии, несмотря на очевидные нарушения, не принял должных мер, что способствовало искажению реальной ситуации.

По итогам прокурорского надзора акимат области утвердил план мероприятий на 2025–2026 годы по устранению системных нарушений и улучшению экологической ситуации.

За подлог данных и ненадлежащий контроль к дисциплинарной ответственности привлечены 13 должностных лиц, включая руководителей Департамента экологии, управления природных ресурсов и заместителей акимов ряда районов. Кроме того, административные штрафы на сумму 1,3 млн тенге наложены на 12 акимов сельских округов, средства взысканы в полном объеме.