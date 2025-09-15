Уникальную находку эпохи верхнего палеолита представили археологи Kozybayev University: берцовую кость мамонта, чей возраст оценивается примерно в 15 тысяч лет, передает BAQ.KZ.

Артефакт был найден не в ходе официальной экспедиции, а… во время обычной рыбалки.

Житель Северо-Казахстанской области Асет Шайкин обнаружил необычную кость близ аула Байтерек в Кызылжарском районе. Осознав, что находка может иметь научную ценность, он передал её известному археологу, кандидату исторических наук и профессору Kozybayev University Анатолию Плешакову.

Вместе они выехали на место, осмотрели местность, но других фрагментов обнаружить не удалось. Однако археолог не теряет надежды. По его словам, находка может указывать на нераскрытый палеолитический памятник, скрытый под слоем земли.

"Это довольно интересная находка. Длина кости порядка 1 метра. Ее возраст относим к эпохе верхнего палеолита – около 15 тыс. лет назад. Она принадлежала очень крупной особи. Ранее на территории СКО уже находили останки древних животных. В следующем году мы постараемся заложить шурфы на месте находки. И если удастся обнаружить там продолжение скелета и орудия труда, это будет сенсацией – первым палеолитическим памятником на нашей территории", – сообщил Анатолий Андреевич.

Специалисты планируют заложить шурф — пробную археологическую выемку, которая поможет оценить наличие культурных слоёв и определить, стоит ли проводить полноценные раскопки.

Анатолий Плешаков возглавляет Северо-Казахстанскую археологическую экспедицию, в которую входят не только учёные, но и студенты-историки Kozybayev University. В этом году они уже работали на памятниках Ботай и Ак-Ирий, а следующий сезон обещает быть особенно насыщенным.