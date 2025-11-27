В селе Ясная Поляна СКО в ночь с 25 на 26 ноября сработал автономный пожарный извещатель, установленный в доме многодетной семьи, передает BAQ.KZ. Мать, отец и пятеро детей проснулись благодаря громкому сигналу устройства, когда печь начала дымить и концентрация угарного газа в доме быстро возросла.

Своевременная сработка извещателя позволила родителям оперативно эвакуировать детей и предотвратить возможную трагедию. Пожарные и спасатели прибыли на место и убедились, что семья в безопасности. МЧС продолжает совместную работу с местными органами по установке автономных извещателей и повышению уровня пожарной безопасности в домах региона, призывая жителей заботиться о себе и своих близких.