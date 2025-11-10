В Северо-Казахстанской области ведется активная реализация девяти масштабных проектов по обеспечению качественным питьевым водоснабжением более 200 сел региона. С ходом работ ознакомился министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в ходе рабочей поездки в область.

Особое внимание уделялось строительству 220 км водоводов от Кокшетауского группового водопровода для 24 сел Айыртауского района и района Шал акына. Как отметил министр, "проект близится к завершению, к настоящему времени подрядная организация выполнила все основные работы. Осуществляется ввод объекта в эксплуатацию".

Министерство водных ресурсов и ирригации также запустило три новые системы питьевого водоснабжения, благодаря которым 42 села в четырех районах СКО, где проживают 22 тыс. человек, смогут подключиться к централизованной подаче воды. Два проекта, предусматривающие строительство отводов от Булаевского группового водопровода к населенным пунктам Тайыншинского и Акжарского районов, были завершены на 1,5 года раньше срока.

В Есильском районе министр ознакомился с реконструкцией Пресновского группового водопровода. Проект предполагает реконструкцию головных сооружений, строительство и реконструкцию 171 км магистрального трубопровода, 52,6 км разводящих сетей, а также 15 площадок напорно-регулирующих сооружений и пунктов реализации воды. "Сдача объекта в эксплуатацию планируется в 2026 году. На сегодня уложено 170 км магистрального трубопровода и отводов, работы на головных сооружениях выполнены на 73%, в 13 селах работы на завершающей стадии. В тестовом режиме начата подача воды в четыре села", – сообщил министр.

В Кызылжарском районе ведется реконструкция Соколовского группового водопровода для 10 сел. На данный момент построено 57,6 км отводов из 59,6 км и 76,2 км разводящих сетей из 77,7 км. В тестовом режиме вода уже подается в три села, продолжаются работы по устройству разводящих сетей, площадок водопроводных сооружений и пунктов раздачи воды.

Министр подчеркнул важность своевременного выполнения проектов.

"Глава государства поставил задачу по 100-процентному обеспечению граждан качественным питьевым водоснабжением. Поэтому нужно приложить максимальные усилия, чтобы выполнить все реализуемые проекты в срок. Министерство со своей стороны окажет всю необходимую поддержку. Опыт показывает, что такие масштабные работы можно реализовывать гораздо раньше срока и при этом не теряя в качестве", - отметил он.

Кроме того, Нуржан Нуржигитов ознакомился с ходом ремонта защитных дамб села Прибрежное и села Тепличное Кызылжарского района. На этих объектах ведутся работы по укреплению дамб, завозу грунта и монтажу железобетонных плит. Завершение проектов планируется к началу декабря текущего года.

Реализация этих масштабных проектов позволит существенно улучшить качество питьевой воды для тысяч жителей Северо-Казахстанской области и повысить надежность защиты населенных пунктов от паводков.