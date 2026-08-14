В СКО договорились о 25 крупных инвестпроектах на 1,3 трлн тенге
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Северо-Казахстанская область рассчитывает привлечь в новые проекты свыше 1,3 трлн тенге. На Qyzylzhar Investment Forum 2026 стороны подписали 25 меморандумов, среди которых проекты в переработке сельхозсырья и горнодобывающей отрасли.
На форум приехали представители компаний из Китая, Турции и Италии. В их числе Myande, Guolian, Gushun, Tiryaki, YDA и Prosol. В переговорах участвовали Банк развития Казахстана, Фонд развития промышленности и государственные органы.
Участникам представили возможности региона, продукцию местных предприятий, образцы сельскохозяйственной, железнодорожной и промышленной техники.
Среди крупнейших договоренностей строительство маслоэкстракционного завода Atameken-Agro Oils совместно с турецкой Tiryaki Agro.
Еще один крупный проект связан с месторождением Сырымбет. Компания Tin One Mining планирует построить там горно-обогатительный комбинат.
В прокуратуре облпсти отмечают, что реализация этих проектов должна расширить производственные мощности региона и создать новые рабочие места.
Отдельное внимание на форуме уделили защите инвесторов. Прокурор Северо-Казахстанской области Ержан Дюсекенов заявил, что надзорные органы продолжат сопровождать проекты и реагировать на проблемы, с которыми сталкивается бизнес.
Самое читаемое
- Предприниматель построил для жителей Актюбинской области 12 домов
- Алматы снова встанет: 16 августа перекроют проспект Аль-Фараби
- Четыре человека погибли в ДТП на трассе Кокшетау – Атбасар
- Опасная бактерия в воде: что известно о рисках легионеллеза в Казахстане
- На Алаколе 120 детей потерялись среди тысяч отдыхающих