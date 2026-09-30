В СКО на дорожную безопасность направили 3 млрд тенге

В Северо-Казахстанской области за три года на дорожную безопасность направили 3 млрд тенге. Еще 1,3 млрд тенге предусмотрели на 2026 год. Власти связывают эти расходы со снижением числа зарегистрированных ДТП.

Большегрузы стали нарушать реже

В регионе усилили контроль за грузовым транспортом. Из шести запланированных автоматизированных станций измерения уже установили четыре.

По их данным оформили 212 административных материалов и назначили штрафы на 82 млн тенге.

Если в 2024 году нарушения фиксировали у 90 процентов проверенных транспортных средств, то сейчас доля нарушений среди грузовиков снизилась на 40 процентов.

Отдельное внимание уделят аварийным участкам, состоянию дорог в Петропавловске и районах. Местным властям поручили быстрее обустроить дорожную инфраструктуру возле школ и подготовить дорожные службы к зиме.

Число преступлений снизилось на 17,5 процента

На обеспечение общественной безопасности за последние три года из областного бюджета направили около 587 млн тенге. Из них 130 млн тенге предусмотрены на 2026 год.

По данным акимата, общее число преступлений в регионе снизилось на 17,5 процента.

При этом профилактику намерены усилить в школах и колледжах. Отдельный контроль установят за людьми, состоящими на профилактическом и пробационном учете.

В местах, на нарушения порядка в которых регулярно жалуются жители, должны организовать постоянное патрулирование.

Эти вопросы рассмотрели на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова.