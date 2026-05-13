В СКО объяснили появление трещин на дамбе у села Тепличное

В Северо-Казахстанской области на дамбе возле села Тепличное произошла просадка грунта, из-за чего треснули бетонные плиты, передает BAQ.KZ.

Видео с повреждённым участком ранее распространилось в социальных сетях. Местные жители предположили, что причиной могла стать некачественная укладка дамбы в зимний период.

Однако в районном акимате заявили, что подрядная организация не причастна к повреждению сооружения. По словам заместителя акима Кызылжарского района Бактияра Бикенева, причиной просадки стал прорыв магистрального водопровода, проходящего под дамбой.

«Трубопровод в двух местах дал течь, из-за чего на протяжении длительного времени происходил размыв грунта и просадка насыпи», — сообщил он.

Для выяснения причин специалистам пришлось вскрыть бетонное покрытие. В акимате отметили, что ответственность за произошедшее взяло на себя ТОО «Кызылжар су», которое выполнит все необходимые восстановительные работы.

По информации местных властей, на повреждённом участке протяжённостью около 20 метров демонтируют бетонные плиты, после чего восстановят грунтовую насыпь и покрытие дамбы.