В СКО ограничили движение на участке объездной дороги Петропавловска

В Северо-Казахстанской области временно ограничили движение для всех видов автотранспорта на участке автомобильной дороги «Обход города Петропавловска».

С 07:00 движение закрыто на участке с 0 по 2,5 км — от поста СКПП «Рубеж» (КП Южный) до улицы Караванной рабочего посёлка города Петропавловска.

По предварительной информации, ограничение будет действовать до 29 августа 2026 года. Точная дата и время открытия дороги будут зависеть от обстановки и проведения необходимых работ.