В СКО ограничили движение на участке объездной дороги Петропавловска
Ограничение введено утром 28 августа для обеспечения безопасности дорожного движения.
27 Августа 2026, 22:32
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27 Августа 2026, 22:3227 Августа 2026, 22:32
178Фото: Pixabay.com
В Северо-Казахстанской области временно ограничили движение для всех видов автотранспорта на участке автомобильной дороги «Обход города Петропавловска».
С 07:00 движение закрыто на участке с 0 по 2,5 км — от поста СКПП «Рубеж» (КП Южный) до улицы Караванной рабочего посёлка города Петропавловска.
По предварительной информации, ограничение будет действовать до 29 августа 2026 года. Точная дата и время открытия дороги будут зависеть от обстановки и проведения необходимых работ.
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