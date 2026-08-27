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В СКО ограничили движение на участке объездной дороги Петропавловска

Ограничение введено утром 28 августа для обеспечения безопасности дорожного движения.

27 Августа 2026, 22:32
АВТОР
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Pixabay.com 27 Августа 2026, 22:32
27 Августа 2026, 22:32
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Фото: Pixabay.com

В Северо-Казахстанской области временно ограничили движение для всех видов автотранспорта на участке автомобильной дороги «Обход города Петропавловска». 

С 07:00 движение закрыто на участке с 0 по 2,5 км — от поста СКПП «Рубеж» (КП Южный) до улицы Караванной рабочего посёлка города Петропавловска.

По предварительной информации, ограничение будет действовать до 29 августа 2026 года. Точная дата и время открытия дороги будут зависеть от обстановки и проведения необходимых работ.

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