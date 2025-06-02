Петропавловским городским судом вынесен приговор по громкому уголовному делу в отношении бывших сотрудников коммунального предприятия, обвинённых в хищении бюджетных средств, легализации преступных доходов и незаконной предпринимательской деятельности. Главным фигурантом стал бывший директор ГКП "Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения акимата города Петропавловска" Б., который, используя служебное положение, в обход закона создал коммерческую организацию, через которую с 2019 по 2021 годы вел незаконную предпринимательскую деятельность.

Следствием установлено, что Б. действовал в преступном сговоре с М., Ш. и Я. - сотрудниками того же предприятия, которые параллельно возглавляли подрядные организации. С 2020 по 2022 годы между сторонами заключались фиктивные договоры на оказание услуг и выполнение работ. Полученные из бюджета средства обналичивались и тратились на личные нужды. В частности, Б. использовал часть похищенного на строительство частного дома и приобретение имущества. Общий ущерб, нанесённый государству, превысил 805 миллионов тенге.

Во время судебного разбирательства все подсудимые вину не признали. Защита настаивала на оправдании, однако суд пришёл к выводу о наличии достаточных доказательств вины. При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства - у троих из подсудимых есть малолетние дети. Отягчающих факторов суд не установил.

По приговору суда Б. приговорён к 8 годам лишения свободы, а М., Ш. и Я. - к 7 годам 6 месяцам каждому. Все осуждённые пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Имущество, полученное преступным путём, конфисковано в доход государства. Вся сумма ущерба взыскана с осуждённых в пользу бюджета.