В СКО предотвратили распространение огня во время пожара
Пострадавших нет.
1 Сентября 2026, 02:12
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1 Сентября 2026, 02:121 Сентября 2026, 02:12
120Фото: Скриншот видео
В Петропавловске по улице Крепостной произошёл пожар в частном жилом доме. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС.
Пожар был оперативно ликвидирован. Площадь возгорания составила 80 кв. м. Спасатели не допустили распространения огня на соседние строения, спасли автомобиль и личное имущество владельцев дома.
Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
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