В СКО предотвратили распространение огня во время пожара

Пострадавших нет.

1 Сентября 2026, 02:12
АВТОР
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Скриншот видео 1 Сентября 2026, 02:12
1 Сентября 2026, 02:12
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Фото: Скриншот видео

В Петропавловске по улице Крепостной произошёл пожар в частном жилом доме. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС.

Пожар был оперативно ликвидирован. Площадь возгорания составила 80 кв. м. Спасатели не допустили распространения огня на соседние строения, спасли автомобиль и личное имущество владельцев дома.

Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

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