В СКО предотвратили распространение огня во время пожара

В Петропавловске по улице Крепостной произошёл пожар в частном жилом доме. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники МЧС.

Пожар был оперативно ликвидирован. Площадь возгорания составила 80 кв. м. Спасатели не допустили распространения огня на соседние строения, спасли автомобиль и личное имущество владельцев дома.

Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.