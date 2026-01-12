Мужчина с ребенком погибли при пожаре в Северо-Казахстанской области, поиски еще одного ребенка продолжаются, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Сообщается, что вечером 11 января в селе Майбалык произошёл пожар в частном жилом доме. По прибытии спасателей установлено, что дом был полностью охвачен огнём и произошло полное обрушение.

– Со слов хозяйки, в момент пожара в доме находились её супруг и двое несовершеннолетних. В ходе тушения и разборки завалов спасателями обнаружены тела мужчины и одного несовершеннолетнего. Поиски второго продолжаются. На месте происшествия находится руководство департамента, психологи ДЧС оказывают необходимую психологическую помощь хозяйке дома. Пожар ликвидирован на площади 64 кв. м. Причина устанавливается. В тушении были задействованы 24 человека личного состава и 6 единиц техники ДЧС, а также добровольное противопожарное формирование ТОО "Агрофирма, – говорится в сообщении пресс-службы.

МЧС в очередной раз призвало граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, электрического и газового оборудования.