Органы прокуратуры Северо-Казахстанской области добились погашения задолженности по заработной плате перед сотнями работников, передает BAQ.KZ. Проверки показали, что работодатели Кызылжарского района и Петропавловска не выплатили зарплату на общую сумму 103,7 млн тенге более чем 550 сотрудникам.

Кроме того, в Есильском и Уалихановском районах 282 работника учреждений образования не были обеспечены спецодеждой, как того требует закон. Благодаря мерам прокурорского реагирования долги полностью погашены, работникам выдали спецодежду, а виновные лица привлечены к ответственности. Всего с начала года прокуратура области защитила права более трёх тысяч работников.