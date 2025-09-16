  • 16 Сентября, 09:44

В СКО прокуроры заставили работодателей выплатить 100 миллионов долгов по зарплате

Права трёх тысяч работников были защищены.

Сегодня, 08:58
АВТОР
МТиСЗН РК Сегодня, 08:58
Сегодня, 08:58
Фото: МТиСЗН РК

Органы прокуратуры Северо-Казахстанской области добились погашения задолженности по заработной плате перед сотнями работников, передает BAQ.KZ. Проверки показали, что работодатели Кызылжарского района и Петропавловска не выплатили зарплату на общую сумму 103,7 млн тенге более чем 550 сотрудникам.

Кроме того, в Есильском и Уалихановском районах 282 работника учреждений образования не были обеспечены спецодеждой, как того требует закон. Благодаря мерам прокурорского реагирования долги полностью погашены, работникам выдали спецодежду, а виновные лица привлечены к ответственности. Всего с начала года прокуратура области защитила права более трёх тысяч работников.

