В СКО прокуроры заставили работодателей выплатить 100 миллионов долгов по зарплате
Права трёх тысяч работников были защищены.
Сегодня, 08:58
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:58Сегодня, 08:58
83Фото: МТиСЗН РК
Органы прокуратуры Северо-Казахстанской области добились погашения задолженности по заработной плате перед сотнями работников, передает BAQ.KZ. Проверки показали, что работодатели Кызылжарского района и Петропавловска не выплатили зарплату на общую сумму 103,7 млн тенге более чем 550 сотрудникам.
Кроме того, в Есильском и Уалихановском районах 282 работника учреждений образования не были обеспечены спецодеждой, как того требует закон. Благодаря мерам прокурорского реагирования долги полностью погашены, работникам выдали спецодежду, а виновные лица привлечены к ответственности. Всего с начала года прокуратура области защитила права более трёх тысяч работников.
Самое читаемое
- Наталья Богданова и Айбек Оралбай принесли стране ещё два "золота" на ЧМ в Ливерпуле
- Семь золотых медалей: Токаев поздравил боксёров с "золотым" триумфом на чемпионате мира
- Казахстанские боксеры выиграли ещё три золота на чемпионате мира в Ливерпуле
- За ямы платить не придётся: на платных дорогах Казахстана ввели новые правила
- 15-летняя девочка родила в Жамбылской области: комментарий МВД