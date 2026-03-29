В Северо-Казахстанской области зафиксирован заметный рост уровня воды в реках. В частности, в реке Есиль в районе села Шоптыколь всего за четыре часа вода поднялась примерно на 40 сантиметров, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в областном филиале РГП «Казгидромет», повышение температуры привело к активному таянию снега и льда, из-за чего уровень воды продолжает увеличиваться.

По состоянию на 8:00 утра 29 марта в реке Акканбурлык в районе села Возвышенка за сутки уровень воды вырос на 85 сантиметров. В свою очередь, в районе села Рузаевка река Шарык прибавила 73 сантиметра. Также отмечается постепенный подъём уровня воды в реке Иманбурлык. При этом в настоящее время угрозы нет.

Уровень воды в реке Есиль в районе Шоптыколя на 8:00 составлял 331 сантиметр, а уже через четыре часа увеличился ещё на 41 сантиметр.

Реки пока остаются подо льдом. Синоптики прогнозируют сохранение тёплой погоды в регионе сегодня и завтра — температура воздуха может подняться до +17 градусов. В связи с этим не исключается риск подтопления автомобильных дорог.