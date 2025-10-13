В Северо-Казахстанской области набирает обороты строительство одной из крупнейших в стране молочно-товарных ферм — на 8 000 голов крупного рогатого скота, передает BAQ.KZ. С ходом работ и уборочной кампании ознакомился министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров в ходе рабочей поездки по региону.

Первым пунктом визита стало ТОО "Березка Агро", где министру представили достижения хозяйства. Компания обрабатывает более 3,3 тысячи гектаров земель, из которых почти вся пашня занята зерновыми и зернобобовыми культурами. Средняя урожайность в этом году составила 28 центнеров с гектара. Фермеры делают ставку на современную технику и точное земледелие. "Березка Агро" оснащена тракторами МТЗ и Case, а также комбайнами последнего поколения.

Айдарбек Сапаров отметил, что успех подобных хозяйств показывает — ставка на малый и средний агробизнес оправдана.

Сегодня важно поддерживать малые и средние фермерские хозяйства, которые внедряют современные технологии и устойчиво развиваются. Их стабильная работа — основа продовольственной безопасности страны, — подчеркнул министр.

Затем глава Минсельхоза посетил КТ "Зенченко и К" — одно из самых передовых агропредприятий Казахстана. Это настоящий агрохолдинг полного цикла: от выращивания зерна и кормов до переработки и производства молока. Результаты впечатляют: урожайность зерновых здесь достигает 36,9 центнера с гектара, кормовых — 78,15, картофеля — свыше 335. В хозяйстве трудятся 252 единицы техники, среди которых 69 комбайнов и 120 тракторов.

На семи молочно-товарных фермах предприятия содержится более 11 тысяч голов скота, включая 4,4 тысячи дойных коров. Средний надой — 6,3 тонны на корову, а с начала 2025 года уже произведено 28,5 тысячи тонн молока. Сейчас компания реализует мегаферму "Зенченко и К" — новый флагман отрасли, который обещает стать самым современным животноводческим комплексом региона. Мощность — 25 тысяч тонн молока в год. Этот объект должен стать ядром будущего молочного кластера Северо-Казахстанской области.

Сегодня в регионе уже работают 110 молочных ферм, из которых 42 — высокотехнологичные комплексы, оснащённые автоматизированными системами.