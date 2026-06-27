В СКО строят вторую очередь молочно-товарной фермы за 2 млрд тенге

В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области продолжается строительство второй очереди молочно-товарной фермы ТОО «Борисфен». Стоимость инвестиционного проекта составляет около 2 млрд тенге.

Ход реализации проекта оценил аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов во время рабочей поездки в район.

Новая очередь фермы рассчитана на содержание 410 голов голштинской породы. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 25 новых рабочих мест, а также увеличатся объемы производства молока.

Производимое сырье планируется перерабатывать на предприятии ТОО «Shaiyr Agro», где уже в сентябре текущего года намерены запустить современный молокоперерабатывающий цех по выпуску готовой продукции.

Во время поездки глава региона также ознакомился с реализацией других инвестиционных проектов. В частности, он посетил предприятие ТОО «Север Агро LTD», которое занимается производством сухого кобыльего молока. Ферма рассчитана на содержание 400 лошадей и ежегодно выпускает до 40 тонн продукции, поставляемой как на внутренний, так и на внешний рынки.

По информации акимата, в настоящее время в Айыртауском районе реализуются шесть инвестиционных проектов общей стоимостью около 27 млрд тенге. Ожидается, что они будут способствовать созданию новых рабочих мест, развитию экономики и увеличению налоговых поступлений.

Кроме того, в ходе рабочей поездки Гауез Нурмухамбетов ознакомился со строительством центрального стадиона, ремонтом котельной, реконструкцией канализационных очистных сооружений, капитальным ремонтом школы-гимназии в селе Саумалколь, а также реконструкцией центрального парка и железнодорожного вокзала.