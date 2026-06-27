В СКО строят вторую очередь молочно-товарной фермы за 2 млрд тенге
После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 25 новых рабочих мест.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Айыртауском районе Северо-Казахстанской области продолжается строительство второй очереди молочно-товарной фермы ТОО «Борисфен». Стоимость инвестиционного проекта составляет около 2 млрд тенге.
Ход реализации проекта оценил аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов во время рабочей поездки в район.
Новая очередь фермы рассчитана на содержание 410 голов голштинской породы. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 25 новых рабочих мест, а также увеличатся объемы производства молока.
Производимое сырье планируется перерабатывать на предприятии ТОО «Shaiyr Agro», где уже в сентябре текущего года намерены запустить современный молокоперерабатывающий цех по выпуску готовой продукции.
Во время поездки глава региона также ознакомился с реализацией других инвестиционных проектов. В частности, он посетил предприятие ТОО «Север Агро LTD», которое занимается производством сухого кобыльего молока. Ферма рассчитана на содержание 400 лошадей и ежегодно выпускает до 40 тонн продукции, поставляемой как на внутренний, так и на внешний рынки.
По информации акимата, в настоящее время в Айыртауском районе реализуются шесть инвестиционных проектов общей стоимостью около 27 млрд тенге. Ожидается, что они будут способствовать созданию новых рабочих мест, развитию экономики и увеличению налоговых поступлений.
Кроме того, в ходе рабочей поездки Гауез Нурмухамбетов ознакомился со строительством центрального стадиона, ремонтом котельной, реконструкцией канализационных очистных сооружений, капитальным ремонтом школы-гимназии в селе Саумалколь, а также реконструкцией центрального парка и железнодорожного вокзала.
Самое читаемое
- Арбузный фасад оказался прикрытием для крупной наркофермы в Шымкенте
- Когда в Алматы уменьшатся пробки: акимат раскрыл план
- Казахстан ищет замену авиатопливу из России
- После дела Пака в Казахстане потребовали ужесточить наказание для пьяных водителей
- Работникам СМИ Жамбылской области вручили ключи от квартир