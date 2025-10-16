В СКО судебные исполнители скрыли доходы на 133 млн тенге
Прокуратура Северо-Казахстанской области выявила серьёзные нарушения налогового законодательства среди частных судебных исполнителей, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру СКО.
В ходе проверки было установлено, что 25 судебных исполнителей значительно занизили свои доходы в налоговых декларациях за 2023 год, скрыв от учёта сумму в 133,5 миллиона тенге. Это привело к неуплате налогов на сумму свыше 13 миллионов тенге.
Особенно вопиющим оказался случай одного из исполнителей, который за год получил доход в размере 4,5 миллиона тенге от исполнения 459 документов на общую сумму более 20 миллионов тенге. При этом в налоговой декларации он указал нулевой доход, что позволило ему уклониться от уплаты налогов почти на полмиллиона тенге.
В результате налогового контроля 11 частных судебных исполнителей представили уточнённые декларации и добровольно доплатили налоги на сумму 2,6 миллиона тенге. В настоящее время уполномоченные органы принимают меры по взысканию оставшейся налоговой задолженности в соответствии с актом прокурорского надзора.
