В Северо-Казахстанской области три районных акима были привлечены к дисциплинарной ответственности по частным определениям суда, связанным с нарушениями при рассмотрении административных дел, передает BAQ.KZ.

Как сообщает Специализированный межрайонный административный суд региона, все три определения, вынесенные в первом квартале 2025 года, вступили в законную силу.

В одном из случаев основанием для вынесения частного определения стал отказ акима района рассмотреть жалобу на действия подведомственного отдела строительства. Вместо самостоятельного рассмотрения жалобы, как того требует административно-процессуальное законодательство, аким направил её в тот же орган, чьи действия оспаривались. Такое поведение было признано нарушением норм АППК, согласно которым рассмотрение жалоб должно проводиться вышестоящим органом.

В другом деле индивидуальный предприниматель оспаривал итоги государственных закупок по содержанию автодорог. Суд установил, что районный отдел ЖКХ отменил тендер, сославшись на якобы имеющееся решение аудита, которое фактически отсутствовало. Несмотря на признание незаконности действий со стороны отдела ЖКХ и наличие официальных писем от аудиторских органов, аким района представил в суд позицию, оправдывающую действия своих подчинённых, и просил отказать истцу в удовлетворении иска.

Третий случай касался спора между крестьянским хозяйством и акиматом по поводу предоставления прав на аренду земельного участка. Суд признал постановление акимата незаконным, указав на нарушение норм земельного законодательства и административных процедур.

Суд подчёркивает, что частные определения направлены не на наказание как таковое, а на формирование у должностных лиц правовой дисциплины и ответственность за соблюдение установленных законом процедур.