В Северо-Казахстанской области активизировали противопаводковые мероприятия для защиты населённых пунктов от возможных подтоплений, передает BAQ.KZ.

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям региона совместно с акимом Петропавловска провели объезд участков вблизи города, где ведутся работы по укреплению земляных обвалований и заготовке инертных материалов. По итогам осмотра были определены дополнительные меры по повышению уровня безопасности.

В противопаводковых работах задействованы военнослужащие МЧС РК. Основной акцент сделан на подготовке мешкотары и создании защитных рубежей для сдерживания возможного подъёма уровня воды.

В Петропавловске и Кызылжарском районе силами воинской части №28237 уже заготовлены и наполнены тысячи мешков с инертными материалами. Они будут использованы для укрепления дамб и защиты инфраструктуры.