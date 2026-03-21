В СКО усиливают защиту от паводков: начаты работы по укреплению дамб
Уже заготовлены и наполнены тысячи мешков с инертными материалами.
Сегодня 2026, 13:06
117Фото: Freepik.com
В Северо-Казахстанской области активизировали противопаводковые мероприятия для защиты населённых пунктов от возможных подтоплений, передает BAQ.KZ.
Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям региона совместно с акимом Петропавловска провели объезд участков вблизи города, где ведутся работы по укреплению земляных обвалований и заготовке инертных материалов. По итогам осмотра были определены дополнительные меры по повышению уровня безопасности.
В противопаводковых работах задействованы военнослужащие МЧС РК. Основной акцент сделан на подготовке мешкотары и создании защитных рубежей для сдерживания возможного подъёма уровня воды.
В Петропавловске и Кызылжарском районе силами воинской части №28237 уже заготовлены и наполнены тысячи мешков с инертными материалами. Они будут использованы для укрепления дамб и защиты инфраструктуры.
