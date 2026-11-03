В СКО устранили препятствие для строительства завода стоимостью 5 млрд тенге
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В Северо-Казахстанской области решён вопрос, сдерживавший строительство завода по производству гранулированной люцерны стоимостью 5 млрд тенге. Благодаря содействию прокуратуры Кызылжарского района объект ТОО «Salar Farm» подключён к электроснабжению.
В ходе сопровождения инвестиционного проекта прокуроры выявили проблему с обеспечением будущего предприятия электроэнергией. Для продолжения строительных работ требовалось подключить объект к подстанции, расположенной вблизи села Байтерек.
С целью устранения препятствия прокуратура района обратилась к акиму Кызылжарского района с просьбой оказать содействие в решении вопроса. В результате принятых мер подрядная организация ТОО «Bear Инжиниринг» завершила работы по подключению объекта к электросети.
Таким образом, вопрос электроснабжения завода решён, что позволит продолжить реализацию инвестиционного проекта и выполнить предусмотренные строительные работы.
Прокуратура Северо-Казахстанской области продолжает сопровождение инвестиционных проектов, уделяя особое внимание защите прав инвесторов и устранению административных барьеров.
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