В СКО временно закрыли участок автодороги из-за ремонта железнодорожного пути
Движение на участке между селами Петерфельд и Архангельское планируют восстановить утром 20 ноября.
20 Ноября 2026, 02:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
20 Ноября 2026, 02:1820 Ноября 2026, 02:18
166Фото: Pixabay.com
В Северо-Казахстанской области временно ограничили движение всех видов автотранспорта на участке автодороги «Петерфельд — Архангельское — Новокаменка — Жезказган — Аркалык — Петропавловск». Ограничение действует с полуночи 20 ноября, передаёт BAQ.KZ.
Проезд закрыт на отрезке с 0-го по 13-й километр — между селами Петерфельд и Архангельское.
Временные меры связаны с ремонтными работами на железнодорожном пути. Специалисты проводят замену дефектного рельса и элементов рельсовых скреплений.
Ориентировочное время открытия дороги — 07:00 20 ноября 2026 года.
Самое читаемое
- Миллиарды без Хуанга: Nvidia удвоила выручку, но отказалась возвращать основателя
- Снег, метель и гололёд накроют Казахстан: в регионах объявили штормовое предупреждение
- Токаев взял ситуацию в «Самрук-Қазына» под контроль: Бектенов выступил с заявлением
- Эффективная энергия ветра - Как Костанайская область решает проблему дефицита электричества с помощью зеленой энергетики
- Правовая определенность и защита интересов: эксперт о том, что важно изменить в Гражданском кодексе