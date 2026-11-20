В Северо-Казахстанской области временно ограничили движение всех видов автотранспорта на участке автодороги «Петерфельд — Архангельское — Новокаменка — Жезказган — Аркалык — Петропавловск». Ограничение действует с полуночи 20 ноября, передаёт BAQ.KZ.

Проезд закрыт на отрезке с 0-го по 13-й километр — между селами Петерфельд и Архангельское.

Временные меры связаны с ремонтными работами на железнодорожном пути. Специалисты проводят замену дефектного рельса и элементов рельсовых скреплений.

Ориентировочное время открытия дороги — 07:00 20 ноября 2026 года.