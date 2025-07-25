Прокуроры Северо-Казахстанской области выявили серьезные нарушения при расходовании бюджетных средств, выделенных на подключение образовательных учреждений к интернету, передает BAQ.KZ.

В ходе проверок надзорный орган обнаружил, что должностные лица отделов образования нескольких районов заключали договоры на сумму свыше 360 миллионов тенге с нарушением требований Бюджетного кодекса и правил государственных закупок.

Речь идет об Айыртауском, Акжарском, Есильском, Мамлютском, Тайыншинском, Уалихановском районах, а также районах Г.Мусрепова и Шал акына. При этом фактически предоставленные услуги по подключению школ к сети интернет не соответствовали техническим характеристикам, указанным в контрактах.

В Акжарском районе ситуация стала особенно вопиющей: из-за низкой скорости интернета учителя Горьковской средней школы вынуждены были самостоятельно оплачивать роутер, поскольку предоставленное подключение не обеспечивало надлежащего качества.

По результатам прокурорского надзора виновные должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, а также заключены дополнительные соглашения о снижении стоимости услуг. Это позволило избежать необоснованных расходов бюджета на сумму более 75,8 миллиона тенге.