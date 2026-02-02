Прокуроры Северо-Казахстанской области добились взыскания в доход государства страховых выплат на сумму 11,2 млн тенге, связанных с нарушениями законодательства о государственных закупках, передает BAQ.KZ.

В ходе проверки было установлено, что подрядчик при капитальном ремонте общеобразовательных школ района Шал акына предоставил договора добровольного страхования гражданско-правовой ответственности в качестве обеспечения исполнения обязательств. Однако заказчик — отдел образования района — на протяжении длительного времени не предпринимал меры по взысканию страховой суммы, несмотря на ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств.

Благодаря акту прокурорского надзора и судебным решениям 2023–2024 годов страховые выплаты в полном объёме были взысканы в доход государства, что позволило восстановить и защитить материальные интересы государства.

Надзорный орган продолжает работу по обеспечению законности и предотвращению нарушений в сфере государственных закупок.