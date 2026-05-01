В СКО женщина совершила самоподжог: возбуждено уголовное дело
Причиной случившегося мог стать семейный конфликт.
Сегодня 2026, 09:29
Сегодня 2026, 09:29Сегодня 2026, 09:29
183Фото: Pixabay.com
В селе Астраханка Аккайынского района произошёл серьёзный инцидент — 41-летняя местная жительница получила тяжёлые ожоги, передает BAQ.KZ со ссылкой на Qazaqstan Media.
По имеющейся информации, происшествие случилось в ночь на 30 апреля. Пострадавшую с обширными ожогами доставили в районную больницу, в настоящее время рассматривается вопрос о её переводе в медучреждение Петропавловск.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данным полиции, начато досудебное расследование.
В департаменте полиции региона сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства». Проводятся необходимые следственные действия.
По словам местных жителей, причиной случившегося мог стать семейный конфликт, однако эта информация официально не подтверждена.
