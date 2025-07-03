Полицейские Северо-Казахстанской области продолжают активно продвигать идеологию трезвого образа жизни в рамках концепции "Закон и Порядок", передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz. С начала 2022 года в регионе реализуется уникальная инициатива - добровольный отказ сел от употребления алкогольной продукции. Как сообщает Polisia.kz, первая волна инициативы охватила такие населенные пункты, как Тендик в Тайыншинском районе, Ковыльное в районе имени Г. Мусрепова, а также Бірлестік и Қарайсай батыр в Айыртауском районе.

Полицейские уверяют, что в тех селах, где отказались от алкоголя, не фиксируются тяжкие и особо тяжкие преступления, а также правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. Это стало важным шагом в повышении уровня безопасности и спокойствия среди местных жителей.

В рамках Года профилактики, объявленного МВД РК, еще более десяти сел присоединились к инициативе, включая населенные пункты в Уалихановском, Тимирязевском, Аккайынском, Тайыншинском, Есильском, Акжарском, Жамбылском районах, а также в районах имени М. Жумабаева, Шал акына и имени Г. Мусрепова. На сходе жителей 26 июня присоединилось и село Байтус в Акжарском районе, став 19-м в списке "трезвых" населенных пунктов региона.

Полицейские считают, что отказ от алкоголя напрямую связан с успешной профилактикой преступности и является неотъемлемой частью реализации концепции "Закон и Порядок". Положительные результаты уже видны, и число трезвых сел в области продолжает расти, что подтверждает эффективность этой инициативы.