На западе Словакии произошло столкновение двух пассажирских поездов, передает BAQ.KZ cо ссылкой на DW. По данным властей, пострадали десятки человек, 11 из них доставлены в больницы. Жертв нет.

Инцидент произошёл примерно в 20 километрах от Братиславы, между городами Свети-Юр и Пезинок. Поезд Tatran 620, следовавший из Кошице в столицу, столкнулся с составом REX1814, направлявшимся из Нитры. В момент аварии в поездах находилось около 800 пассажиров.

По предварительным данным, один из поездов врезался в заднюю часть другого. Лобового столкновения и схода вагонов с рельсов не произошло. На месте происшествия работают спасатели и сотрудники полиции. Президент Словакии Петер Пеллегрини пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и поблагодарил экстренные службы за оперативные действия.