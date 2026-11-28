В словенском городе Толмин хакеры атаковали системы управления холодильным оборудованием мясоперерабатывающего предприятия. Злоумышленники изменили настройки одной из морозильных камер, установив температуру на уровне 100 градусов.

По данным местного портала 24ur, сотрудники предприятия своевременно заметили изменения и предотвратили порчу продукции стоимостью около €250 тысяч.

Как рассказал директор компании, аналогичные вмешательства обнаружили также на скотобойне и в одном из магазинов. Там температура в холодильных установках была повышена с 2–3 до 20 градусов.

При попытке специалиста войти в систему управления оборудованием доступ оказался заблокирован. Вместо интерфейса на экране появилось изображение вице-премьера Италии Маттео Сальвини с надписью: «Поблагодарите дядю Маттео».

После обнаружения атаки сотрудники отключили холодильное оборудование от интернета и вручную восстановили настройки. Продукция не пострадала, поскольку температура не успела повыситься. Сигнализация не сработала из-за изменения параметров системы.

После инцидента на предприятии ввели дополнительный контроль: температуру теперь проверяют вручную каждые несколько часов.

Отмечается, что в октябре и ноябре этого года аналогичным кибератакам подверглись системы управления холодильным и морозильным оборудованием во Франции, Германии, Италии, Бельгии, Швеции, Ирландии, Нидерландах и Эстонии.

По данным французских властей, за атаками, нарушившими работу коммерческих холодильных систем по всей стране, стоит Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.