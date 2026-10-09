В СНГ хотят запустить флагманские промышленные проекты на 2027–2030 годы
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Казахстан предложил сформировать Портфель флагманских индустриально-технологических проектов СНГ на 2027–2030 годы. В него могут войти крупные совместные производства с упором на продукцию с высокой добавленной стоимостью, передает BAQ.KZ.
С инициативой Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Совета глав государств СНГ.
По словам Президента, на пространстве Содружества уже создается инфраструктура для торговли и запуска новых производств. Казахстан, в частности, развивает сеть приграничных индустриально-торговых центров на направлениях с Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном.
Следующим шагом, считает Токаев, должно стать устранение лишних барьеров во взаимной торговле и запуск крупных совместных проектов.
«В этой связи предлагаю сформировать Портфель флагманских индустриально-технологических проектов СНГ на 2027–2030 годы. На мой взгляд, желательно сконцентрироваться на выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью, что позволит создать новые точки роста для наших экономик», — сказал Президент.
К работе предлагается привлечь институты развития, финансовые организации и бизнес.
При этом Токаев подчеркнул, что Казахстан намерен придерживаться прагматичного подхода и наряду с новыми производствами использовать уже существующие экономические преимущества стран СНГ.
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