В СНГ вводят единые правила транспортировки радиоактивных веществ
Cенат ратифицировал Соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах - участниках СНГ, передаёт BAQ.KZ
Документ направлен на создание единых стандартов и процедур транспортировки таких грузов на пространстве Содружества.
Ключевым положением соглашения является введение общих правил, по которым перевозки радиоактивных материалов будут осуществляться на основании договора и в соответствии с международными стандартами безопасности.
Кроме того, документ предусматривает механизм взаимного признания разрешительных документов, что позволит избежать необоснованных задержек при пересечении границы.
Соглашение также закрепляет ответственность отправителя, получателя и перевозчика за обеспечение безопасности, предупреждение аварий и защиту персонала, населения и окружающей среды при транспортировке радиоактивных материалов.
