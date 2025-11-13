Cенат ратифицировал Соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах - участниках СНГ, передаёт BAQ.KZ

Документ направлен на создание единых стандартов и процедур транспортировки таких грузов на пространстве Содружества.

Ключевым положением соглашения является введение общих правил, по которым перевозки радиоактивных материалов будут осуществляться на основании договора и в соответствии с международными стандартами безопасности.

Кроме того, документ предусматривает механизм взаимного признания разрешительных документов, что позволит избежать необоснованных задержек при пересечении границы.

Соглашение также закрепляет ответственность отправителя, получателя и перевозчика за обеспечение безопасности, предупреждение аварий и защиту персонала, населения и окружающей среды при транспортировке радиоактивных материалов.